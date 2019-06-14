Son Dakika Haberleri: 14 yaşındaki öz kızını hamile bırakan baba tutuklandı
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14 yaşındaki öz kızını hamile bırakan baba tutuklandı

46 dakika önce

AYDIN'ın Çine ilçesinde, 14 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunup, hamile bırakan Salih K. (39), tutuklandı.

14 yaşındaki öz kızını hamile bırakan baba tutuklandı, System.String[]
AYDIN'ın Çine ilçesinde, 14 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunup, hamile bırakan Salih K. (39), tutuklandı. 
Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Çine ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki C.K.'nın karnının büyüdüğünü fark eden akrabaları, durumdan şüphelenerek hastaneye götürdü. Hastanede yapılan kontrolde C.K.'nın 7 aylık hamile olduğu belirlendi. Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler, çalışma başlattı. Aile üyeleri ve C.K. ile konuşan ekipler, yaptıkları araştırmada şüphelinin genç kızın babası Salih K. olduğunu tespit etti. Salih K., polisin düzenlediği operasyonla evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Salih K., işlemlerinin ardından 'cinsel istismarda bulunmak' suçlamasıyla bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.
C.K.'nın ise mahkeme kararıyla devlet korumasına alındığı öğrenildi.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:21 Kaynak: DHA
Çine, Aydın, Güncel
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