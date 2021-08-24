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14 yaşındaki Reyhan'dan 22 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

14 yaşındaki Reyhan'dan 22 gündür haber alınamıyor

24.08.2021 09:51

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde telafi kursuna gittiğini söyleyerek evden ayrılan, 22 yaşındaki Suriye uyruklu Reyhan Hachüseyin'den haber alınamıyor.

Suriye'nin Halep kentinde 7 yıl önce evleri bombalanınca Türkiye'ye sığınıp Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne yerleşen Cemal (42) ve Ülfet Hachüseyin (37) çiftinin 2 çocuğundan Reyhan, 2 Ağustos günü kursa gideceğini söyleyerek evden çıktı. Geri dönmeyen Reyhan'a ulaşamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Reyhan Hachüseyin'i bulmak için çalışma başlattı.

Henüz 14 yaşında! Telafi kursuna giden Reyhan'da 22 gündür haber yok

"KIZIMIN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Kızıyla aralarında hiçbir sorun olmadığını belirten Cemal Hachüseyin, "Evden çıktığı zamandan bu yana kızımdan haber alamadık. 22 gündür kayıp, kendimizde aramalar yaptık ama bir sonuç çıkmadı. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Bir an önce bulunursa çok mutlu olacağız" dedi.

Henüz 14 yaşında! Telafi kursuna giden Reyhan'da 22 gündür haber yok

"ANNEM HER GECE AĞLIYOR"

Çiftin oğlu 12 yaşındaki Ahmet Hachüseyin ise, "Ablamdan 22 gündür haber alamıyoruz. Suriye'de evimiz bombalandı. 2 amcam ve çok sayıda yakınımız öldü. Biz de Türkiye'ye geldik. Şimdi de ablam kayboldu. Annem her gece ağlıyor" diye konuştu.

14 yaşındaki Reyhan'dan 22 gündür haber alınamıyor

Merkezefendi, Türkiye, Denizli, Suriye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 14 yaşındaki Reyhan'dan 22 gündür haber alınamıyor - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Murad Mert: zamanında üstüne düşüp nerede ne yapıyor diye kontrol edilmeyen çocuklarımız ya kötü yola düşecek yada düşürülecek. çocuklarınızın sosyal medyada neler yaptığını kontrol edin. Cevap Yaz 17 0 Yayından Kaldır
  • Emrah Gözüm: Zerre üzülmüyorum evlatlarınızı tiktok ve ahlaksız sanal alemde ve başıboş bırakıp sonra nikahsız arkadaşlık kurup sözüm ona sevgili ayağı altında nice hayatlar söndürülüyor sonra aile feryadı figan nerdeysiniz şimdiye kadar ne hale geldi bu ülke nasıl bir gençlik Cevap Yaz 37 42 Yayından Kaldır
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