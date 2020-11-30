14 yaşındaki Salih, motosiklet kazasında öldü - Son Dakika

14 yaşındaki Salih, motosiklet kazasında öldü
30.11.2020 15:05
ESKİŞEHİR'nin Çifteler ilçesinde kamyonetin çarptığı plakasız motosikletin sürücüsü Salih Danabaş (14), hayatını kaybetti.
ESKİŞEHİR'nin Çifteler ilçesinde kamyonetin çarptığı plakasız motosikletin sürücüsü Salih Danabaş (14), hayatını kaybetti.
Kaza, Çifteler ilçesi Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Mevlüt S.'nin kullandığı 26 ZA 860 plakalı kamyon, Salih Danabaş idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada Salih Danabaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Danabaş'ın cenazesi jandarma ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Mevlüt S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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