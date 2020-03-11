14 yaşındaki Sevde'ye gözyaşlarıyla veda - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 yaşındaki Sevde'ye gözyaşlarıyla veda - Son Dakika

14 yaşındaki Sevde'ye gözyaşlarıyla veda

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kan kanseri sebebiyle 14 yaşında hayatını kaybeden Sevda Küçükkuray gözyaşlarıyla toprağa verildi.

14 yaşındaki Sevde'ye gözyaşlarıyla veda, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kan kanseri sebebiyle 14 yaşında hayatını kaybeden Sevda Küçükkuray gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Gülay ve Erkan Küçükkuray'ın kızları 14 yaşındaki Sevde Küçükkuray 10 Mart Salı günü hayata veda etti. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kan kanseri nedeniyle tedavi altında olan 14 yaşındaki Sevda Küçükkuray'a uzun zamandan beri trombosit ihtiyacı olması sebebiyle kan bağışı yapılıyordu.


Hayata veda eden Sevde Küçükkuray Mustafakemalpaşa Sanayi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Adile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç kızın cenazesine okul arkadaşları da katılırken, sevenleri büyük bir üzüntü yaşadı. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Gülay, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
İspanya'da futbola koronavirüs engeli Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi

Son Dakika Haberleri
20:58 RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT mensuplarının kimliklerini ifşa etmek"ten ceza
20:57 YASADIŞI BAHİS OYNATAN ŞÜPHELİLERE NEFES KESEN OPERASYON
20:55 AB Komisyonu, Yunanistan'dan şiddete karşı soruşturma bekliyor
20:54 Filistinli vekiller, Mavi-Beyaz İttifakı heyeti ile bir araya geldi
20:52 Edirne'de çalışma izni olmayan 8 kişi yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 20:58:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 14 yaşındaki Sevde'ye gözyaşlarıyla veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]