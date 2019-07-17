Son Dakika Haberleri: 14 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör devrildi: 2 yaralı
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14 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör devrildi: 2 yaralı

5 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ehliyetsiz sürücü Oktay K. (14) ile dedesi Mustafa K. (77) yaralandı.

14 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör devrildi: 2 yaralı, System.String[]
MANİSA'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ehliyetsiz sürücü Oktay K. (14) ile dedesi Mustafa K. (77) yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, Pabuçlu Mahallesi'nde meydana geldi. Pabuçlu Mahallesi'nden Kula ilçe merkezine giden ehliyetsiz Oktay K. yönetimindeki 45 K 5897 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Kazada, sürücü Oktay K. ile traktördeki dedesi Mustafa K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Jandarma, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:34 Kaynak: DHA
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