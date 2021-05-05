14 yaşındaki Yusuf'un işitme cihazını çaldılar - Son Dakika

14 yaşındaki Yusuf'un işitme cihazını çaldılar

05.05.2021 10:13

14 yaşındaki Yusuf'un işitme cihazını çaldılar 30 bin lira değerindeki işitme cihazı çalınan Yusuf, sessizliğe mahkum oldu Anne Hatice Demirci: "O çalanı Allah'a havale ediyorum" Adana'da işitme engelli 14 yaşındaki Yusuf'un işitme cihazı parkta arkadaşlarıyla oynadığı sırada yaşanan...

14 yaşındaki Yusuf'un işitme cihazını çaldılar

30 bin lira değerindeki işitme cihazı çalınan Yusuf, sessizliğe mahkum oldu

Anne Hatice Demirci:

"O çalanı Allah'a havale ediyorum"

ADANA - Adana'da işitme engelli 14 yaşındaki Yusuf'un işitme cihazı parkta arkadaşlarıyla oynadığı sırada yaşanan kavga sırasında çalındı. 3 aydır duymayan çocuk sessizliğe mahkum oldu.

Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde oturan 15 yaşındaki Yusuf Çelik'e 1 buçuk yaşında her iki kulağındaki yüzde 90 işitme kaybı nedeniyle değeri 30 bin lira olan işitme cihazı takıldı. Cihaz sayesinde duymaya başlayan ve hayatını idame ettiren çocuk, geçen 1 Şubat günü arkadaşlarıyla oynamak için parka gitti. İddiaya göre, bu sırada Yusuf ve arkadaşları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce başka mahalleden tanımadığı bir kişi küçük çocuğun kulağındaki işitme cihazını alarak kaçtı. Ağlayarak eve gelen çocuk, durumu annesine anlattı ve anne cihazı bulmak için her yeri aradı ancak cihaz bulunamadı.

Aile bunun üzerine Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ne durumu bildirdi fakat çevrede güvenlik kamerası olmaması nedeniyle küçük çocuğun işitme cihazı 3 aydır bulunamadı.

"Eve ağlayarak geldi"

Anne Hatice Demirci, aylardır oğlunun duymadığını belirterek, "Oğlum 1 buçuk yaşında ameliyat oldu ve devlet bize bu cihazı verdi. Olay günü oğlum parka gitmiş ve orada arkadaşları arasında kavga çıkmış. Bir çocuk cihazını çalmış gitmiş. Eve ağlayarak geldi durumu anlattı. Karakola gittim ama bir sonuç çıkmadı" diye konuştu.

Oğlunun duymasını istediğini söyleyen anne Demirci, "Aziz mübarek günlerde bir yardım bekliyorum. Sadece oğlum duysun bir anne olarak bu bana yeter. Cihazın değeri 30 bin lira ve onu da alamıyorum. İşitme engelliler okuluna gidiyordu şuanda ona da gitmiyor. Arkadaşları arasında da mahçup oluyor" ifadelerini kullandı.

Cihazı çalan kişiye de seslenen Hatice Demirci, "O cihazı çalanı Allah'a havale ediyorum. Benim oğlumu böyle yarım bıraktığı için Allah onun hakkından gelsin. O cihaz onun bir işine yaramaz. Benim oğlum zaten yarım şuanda daha kötü halde bıraktı" dedi.

İşaret diliyle konuşabilen Yusuf Çelik ise yeni bir cihaz istediğini söyledi.

14 yaşındaki Yusuf'un işitme cihazını çaldılar
14 yaşındaki Yusuf'un işitme cihazını çaldılar
14 yaşındaki Yusuf'un işitme cihazını çaldılar
14 yaşındaki Yusuf'un işitme cihazını çaldılar
14 yaşındaki Yusuf'un işitme cihazını çaldılar
14 yaşındaki Yusuf'un işitme cihazını çaldılar
14 yaşındaki Yusuf'un işitme cihazını çaldılar

Akıncılar, Engelli, Adana, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 14 yaşındaki Yusuf'un işitme cihazını çaldılar - Son Dakika


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