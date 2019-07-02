Son Dakika Haberleri: 14 yaşındaki zihinsel engelli Halil, tarlada bulundu (2)
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14 yaşındaki zihinsel engelli Halil, tarlada bulundu (2)

54 dakika önce

TARLADA YATARKEN BULUNDUKonya'da, dün öğle saatlerinde tarlada, tarım işçisi babasıyla tartışıp yanından ayrılan ve arama çalışması başlatılan yüzde 25 zihinsel engelli Halil Gökalp (14), 3 kilometre uzaklıkta tarlada yatarken bulundu.

14 yaşındaki zihinsel engelli Halil, tarlada bulundu (2), System.String[]

TARLADA YATARKEN BULUNDU
Konya'da, dün öğle saatlerinde tarlada, tarım işçisi babasıyla tartışıp yanından ayrılan ve arama çalışması başlatılan yüzde 25 zihinsel engelli Halil Gökalp (14), 3 kilometre uzaklıkta tarlada yatarken bulundu. Yaklaşık 30 saat sonra bulunup ailesine teslim edilen Gökalp'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 


Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:08 Kaynak: DHA
Konya, Güncel
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