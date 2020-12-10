14 yavru ve annesine sahip çıkan hayvanseverlerden, şiddet tepkisi - Son Dakika

14 yavru ve annesine sahip çıkan hayvanseverlerden, şiddet tepkisi

10.12.2020 15:20
14 yavru ve annesine sahip çıkan hayvanseverlerden, şiddet tepkisi, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde sokak köpeği ile 14 yavrusuna sahip çıkan vatandaşlar, hayvanlara şiddet uygulayanlara tepki gösterdi.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde sokak köpeği ile 14 yavrusuna sahip çıkan vatandaşlar, hayvanlara şiddet uygulayanlara tepki gösterdi. Hayvanseverlerden Nurhayat Kaçak, "Bizim yüreğimiz tükendi. Biz tükendik, lütfen onların soyu tükensin" dedi.

Gelibolu'da 5 yıldır sokak hayvanlarını düzenli olarak besleyen hayvanseverler Semra Seyhan Aksel, Nurhayat Kaçak, Zerrin Ekın ve Sevda Uzu, Eğritaş mevkisinde sokak köpeği ile dünyaya getirdiği 14 yavrusunun bakımını üstlendi. Gönüllüler, 'Hatun' adını verdikleri köpeğin sütü yetersiz kalınca evlerinden getirdikleri yiyecek ve mamalarla anne ve yavrularını beslemeye başladı.

Hayvanseverlerden Semra Aksel, "hayvana şiddet olaylarını duyup gördükçe çok üzüldüklerini belirterek, "Samsun'da, Konya'da bunun örneğini gördük. Bu işkence ve katliamların Türkiye'de birçok örneğini görüyoruz, kesilen patiler, yakılan hayvan yavruları. Bütün bunlara rağmen bizim Gelibolu'muz bu canlara sahip çıkıyor. Tek problemimiz mama ve ilaç. Kendi imkanlarımız ile hayvanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu canlar için ömrümüzü veririz. Bu 14 canlı 4 Kasım'da 2 günlüktüler. Anne yavrularını besleyemiyor. Biz gönüllü arkadaşlar olarak bu hayvanlara yer yaptık. Yaklaşık birbuçuk aydır özel mamalarla, kuru ve yaş mamalarla besliyoruz. 'Hatun' adını verdiğimiz anne köpeğin 14 tane yavrusu var, 56 patiyiz. Bir batında 14 yavru dünyaya getirdi. Yavrular 2 aylık olunca kısırlaştırma çalışmalarına başlayacağız. Türkiye'de hayvanlarla ilgili olarak kötü örneklerin yerine bizim gibi bu güzel örneklerin çoğalmasını istiyoruz. Bir an önce hayvan hakları yasasının da çıkarılmasını istiyoruz. Çünkü bunlar da birer can. Ama maalesef her gün katlediliyorlar. Hayvanseverler olarak biz çok üzülüyoruz" dedi.Hayvana şiddet olaylarını vicdanı elvermediği için izleyemediğini ifade eden Nazlı Karabulut da, "Bir sabah ses duydum, koştum geldim. Anne köpek 14 yavru dünyaya getirmiş. Her gün kuru mama ve çorba veriyorum. Mama ihtiyacımız var. Ayrıca biri engelli 9 köpeğe bakıyorum. 14 tane yavru köpek var. Haliyle mamaya ihtiyacımız var. Köpeklerle ilgili katliamları duyuyorum ama izleyemiyorum. Vicdanım elvermiyor. Bir hayvan, bir insan gibidir. Böyle yapmamaları gerekiyor. Bu insanları cezalandırsınlar" diye konuştu.'Hatun' isimli köpeğin yavruların bakımlarıyla ilgilendiklerini ifade eden Nurhayat Kaçak ise şunları söyledi:

"Kış döneminde bakımları var. Mama ve ilaç desteğinin yanı sıra bu hayvanları sahiplendirmek istiyoruz. Artık hayvan katliamları nedeniyle medyaya bakamıyoruz. Bu hayvanların hiç kimseye zararı yok. Eğer toplumda insan olarak yaşamak istiyorlarsa hayvanların yaşantılarını izlesinler. Ondan sonra insan olmayı öğrensinler. Çünkü biz bu hayvanların gece aç kaldıklarını düşündükçe uyuyamıyoruz. Yağmur yağdığında bizim üstümüze yağıyor, yüreğimize yağıyor. O nasıl biz zihniyet anlamıyorum. Çok sağlıksız bir toplum oluştu. Onlar için sloganım şu; Bizim yüreğimiz tükendi. Biz tükendik, lütfen onların soyu tükensin."


- Çanakkale
14 yavru ve annesine sahip çıkan hayvanseverlerden, şiddet tepkisi
14 yavru ve annesine sahip çıkan hayvanseverlerden, şiddet tepkisi
14 yavru ve annesine sahip çıkan hayvanseverlerden, şiddet tepkisi
14 yavru ve annesine sahip çıkan hayvanseverlerden, şiddet tepkisi
14 yavru ve annesine sahip çıkan hayvanseverlerden, şiddet tepkisi
14 yavru ve annesine sahip çıkan hayvanseverlerden, şiddet tepkisi
14 yavru ve annesine sahip çıkan hayvanseverlerden, şiddet tepkisi
14 yavru ve annesine sahip çıkan hayvanseverlerden, şiddet tepkisi
14 yavru ve annesine sahip çıkan hayvanseverlerden, şiddet tepkisi
14 yavru ve annesine sahip çıkan hayvanseverlerden, şiddet tepkisi
14 yavru ve annesine sahip çıkan hayvanseverlerden, şiddet tepkisi
14 yavru ve annesine sahip çıkan hayvanseverlerden, şiddet tepkisi
14 yavru ve annesine sahip çıkan hayvanseverlerden, şiddet tepkisi
14 yavru ve annesine sahip çıkan hayvanseverlerden, şiddet tepkisi
14 yavru ve annesine sahip çıkan hayvanseverlerden, şiddet tepkisi

Çanakkale, Gelibolu, Şiddet, Mama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 14 yavru ve annesine sahip çıkan hayvanseverlerden, şiddet tepkisi - Son Dakika


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