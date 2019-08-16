Son Dakika Haberleri: 14. YEDİTEPE HUZUR UYGULAMASI YAPILDI
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14. YEDİTEPE HUZUR UYGULAMASI YAPILDI

20 dakika önce

Murat KORKMAZ / İstanbul DHA İSTANBUL genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen 14. Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı.

14. YEDİTEPE HUZUR UYGULAMASI YAPILDI, System.String[]
ERTAN KILIÇ - Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA
İSTANBUL genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen 14. Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11'nci Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polisleri ve yunus polisleri katıldı. Hassas burunlu köpekler ve polis helikopteri denetimlere destek verdi. Kadıköy, Fatih ve Beşiktaş'ta yapılan denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin üstleri arandı ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

Görüntü Dökümü:
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BEŞİKTAŞ
Araçlarda yapılan aramalar
Kimlik sorgusu yapılması
Köpekli arama
Polis helikopteri
Detaylar

KADIKÖY
Araçlarda yapılan aramalar
Kimlik sorgusu yapılması
Özel harekat ekipleri
Polis helikopteri
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FATİH
Araçlarda yapılan aramalar
Kimlik sorgusu yapılması
Köpekli arama
Polis helikopteri
Özel harekat ekipleri
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Yeditepe, İstanbul, Huzur, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:24 Kaynak: DHA
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