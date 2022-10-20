14 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

14 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

20.10.2022 11:16
14 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Eskişehir'de bekçiler tarafından, 14 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de bekçiler tarafından, 14 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, suç ve suçlularla mücadele konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Tepebaşı ilçesinde yakalanan A.B.K. isimli şahsın yapılan sorgusunda, 14 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Eskişehir gündem haberleri | Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan 2 kişi yakalandı Eskişehir gündem haberleri | Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan 2 kişi yakalandı Eskişehir haberi! Frig Vadisi Yolunda Çalışmalar Tamamlandı... Büyükerşen: Başta Han ve Seyitgazi İlçemiz Olmak Üzere Bölgede Önemli Bir Turizm Hareketliliği Olacaktır Eskişehir haberi! Frig Vadisi Yolunda Çalışmalar Tamamlandı... Büyükerşen: Başta Han ve Seyitgazi İlçemiz Olmak Üzere Bölgede Önemli Bir Turizm Hareketliliği Olacaktır

Eskişehir, Hisarcık, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 14 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:45 Oyuncu Aslı Bekiroğlu yine tüm tepkileri üzerine topladı! Bu sefer de arkadaşına yaptığı büyük saygısızlıkla gündemde
17:41 Azerbaycan'ın işgal döneminde büyük zarara uğradığını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'yı topa tutu: Bunları köşeye sıkıştırmak lazım
17:31 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'nın "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun değil" dediği isim kim? İşte şifreli paylaşım
17:20 Merve Oflaz'ın kasık dekoltesiyle ilgili, "Cinsel organın görünecek" yorumu yapılmasına Hande Sarıoğlu'ndan sert tepki: Hadi naş edep abidesi seni!
17:19 Wanda Nara ile yollarını ayıran Mauro Icardi, Kim Kardashian ile flört etmeye başladı!
16:44 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak
16:32 Edirne'de kahverengi akmaya başlayan dere mahalleliyi panikletti! Vatandaş katı atık bertaraf tesisini sorumlu tutuyor
16:34 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Fincancı Korur hakkında soruşturma
16:34 Saçlarını kısacık kestiren Gülben Ergen, yeni görüntüsüyle beğeni topladı
16:17 Belarus'da Lukaşenko'nun "zam yasağı" kararına uymayan 30'a yakın işletme sahibi polis tarafından tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 18:12:21. #1.11#
SON DAKİKA: 14 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement