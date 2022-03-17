14 YIL 7 AY HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika
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14 YIL 7 AY HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

17.03.2022 18:59

KAYSERİ'de 'hırsızlık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan O.M. (27), polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de 'hırsızlık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan O.M. (27), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan O.M.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlendi. Hükümlü, eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan O.M., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

14 YIL 7 AY HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
14 YIL 7 AY HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
14 YIL 7 AY HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
14 YIL 7 AY HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
14 YIL 7 AY HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

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Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 14 YIL 7 AY HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika


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