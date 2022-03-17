14 YIL 7 AY HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika

KAYSERİ'de 'hırsızlık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan O.M. (27), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan O.M.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlendi. Hükümlü, eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan O.M., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.