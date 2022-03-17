14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

17.03.2022 18:38
14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 14 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri'de hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 14 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Egribucak Mahallesi'nde yapılan çalışmada; hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 14 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.M. (27) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.M. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

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Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika


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