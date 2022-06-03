14 yıl 9 ay hapis cezası olan firari yakalandı - Son Dakika
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14 yıl 9 ay hapis cezası olan firari yakalandı

03.06.2022 15:19
14 yıl 9 ay hapis cezası olan firari yakalandı

Eskişehir'de 3 ayrı suçtan kesinleşmiş 14 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari durumdaki şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Eskişehir'de 3 ayrı suçtan kesinleşmiş 14 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari durumdaki şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıslara yönelik çalışma düzenledi. Yapılan çalışmalar neticesinde; 'Kasten Öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay, 'Kasten Yaralama' suçundan 1 yıl 10 ay ve 'Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması' suçundan 5 ay hapis cezası bulunan E.C. yakalandı.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

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Aranması olan 8 kişi yakalandı Aranması olan 8 kişi yakalandı Firari cinayet zanlısı yakalandı Firari cinayet zanlısı yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 14 yıl 9 ay hapis cezası olan firari yakalandı - Son Dakika

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