Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıslara yönelik çalışma düzenledi. Yapılan çalışmalar neticesinde; 'Kasten Öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay, 'Kasten Yaralama' suçundan 1 yıl 10 ay ve 'Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması' suçundan 5 ay hapis cezası bulunan E.C. yakalandı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 14 yıl 9 ay hapis cezası olan firari yakalandı - Son Dakika

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