Son Dakika Haberleri: 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hırsız Dönercide Yakalandı

14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hırsız Dönercide Yakalandı

1 saat önce

Aksaray'da hırsızlık suçundan 6 ayrı dosyası bulunan ve hakkında kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası olan hırsız, yapılan operasyonla dönercide yakalandı.

14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hırsız Dönercide Yakalandı, System.String[]
Aksaray'da hırsızlık suçundan 6 ayrı dosyası bulunan ve hakkında kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası olan hırsız, yapılan operasyonla dönercide yakalandı.

Operasyon, Büyük Bölcek Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde bir dönerci dükkanında gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 6 ayrı evden hırsızlık suçundan aranan Emre Ü.'yü (24) yakalama çalışan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından şahsın yerini tespit etti. Şüphelinin bir dönerci dükkanında olduğunu tespit eden ekipler, kısa süreli takipten sonra operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda hırsız kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emre Ü.'nün Aksaray'da yaşadığı ve Kayseri'de 6 ayrı evden hırsızlık suçundan arandığı, evlerden birçok ziynet eşyası çaldığı ve Kayseri Ağır Ceza Mahkemesince 6 hırsızlık olayından kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:27 Kaynak: İHA

Bölcek, Aksaray, 3. Sayfa
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