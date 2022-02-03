14 yıl hapis cezası ile aradan uyuşturucu taciri firari jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

Antalya'da Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak Suçundan 14 Yıl 6 ey kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'nın Aksu İlçesi Kurşunlu Mahallesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Yeşilkaraman Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak Suçundan 14 Yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.K. isimli firari düzenlenen operasyonla yakalandı.R.K.'nın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ANTALYA