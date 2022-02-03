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14 yıl hapis cezası ile aradan uyuşturucu taciri firari jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

14 yıl hapis cezası ile aradan uyuşturucu taciri firari jandarma tarafından yakalandı

03.02.2022 16:36
14 yıl hapis cezası ile aradan uyuşturucu taciri firari jandarma tarafından yakalandı

Antalya'da Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak Suçundan 14 Yıl 6 ey kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'da Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak Suçundan 14 Yıl 6 ey kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'nın Aksu İlçesi Kurşunlu Mahallesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Yeşilkaraman Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak Suçundan 14 Yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.K. isimli firari düzenlenen operasyonla yakalandı.R.K.'nın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ANTALYA

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 14 yıl hapis cezası ile aradan uyuşturucu taciri firari jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 14 yıl hapis cezası ile aradan uyuşturucu taciri firari jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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