14 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı
13 dakika önce
Niğde'de 4 ayrı suçtan 14 yıl hepis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Niğde Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:26 Kaynak: İHA
'de 4 ayrı suçtan 14 yıl hepis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube ekipleri yaptığı istihbari çalışma sonucunda 4 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.V.'yi yakaladı. V.V. emniyetteki işlemlerin ardından Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE
Cezaevinden 7 gün izinli çıktı, dolandırıcılık yaparken yakalandı 7 ayda 7 bin 837 yerli şirket kapandı, yabancı uyruklu 8 bin 661 şirket kuruldu Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu