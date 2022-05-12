14 Yıl hapis cezası olan zanlı yakalandı - Son Dakika
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14 Yıl hapis cezası olan zanlı yakalandı

12.05.2022 09:10
14 Yıl hapis cezası olan zanlı yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri hakkında kesinleşmiş 14 yıl 4 ay hapis cezası olan zanlıyı yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri hakkında kesinleşmiş 14 yıl 4 ay hapis cezası olan zanlıyı yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında Nitelikli cinsel istismar suçundan 2019 yılından itibaren aranan ve hakkında toplam 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y. polis ekipleri tarafından yakalandı. G.Y. sevk edildiği adli makamlarca yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak, Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BALIKESİR

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Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 14 Yıl hapis cezası olan zanlı yakalandı - Son Dakika


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