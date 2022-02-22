14 yıl hapis cezası vardı, yol kontrol noktasında yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

14 yıl hapis cezası vardı, yol kontrol noktasında yakalandı

22.02.2022 20:00
14 yıl hapis cezası vardı, yol kontrol noktasında yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalara aralıksız devam ederken bu kapsamda Kızılağaç yol kontrol noktasında yapılan çalışmalarda, hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.E. isimli şahıs yakalandı. Jandarmanın dikkatinden kaçamayan şüpheli B.E. gözaltına alındı. Karakolda tamamlanan adli işlemlerin ardından B.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Bodrum'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor Bodrum'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda üç kişi yakalandı Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda üç kişi yakalandı

Uyuşturucu, Jandarma, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 14 yıl hapis cezası vardı, yol kontrol noktasında yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
19:50 Son Dakika: Putin, dünyaya meydan okudu: Minsk Barış Anlaşması artık yok
19:37 Son Dakika: Ülkemizde 22 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 271 kişi vefat etti, 86 bin 70 yeni vaka tespit edildi
19:36 Ünlü golcünün sözleri futbolseverleri üzdü: Maç izlemek bile beni korkutuyor
19:23 Husumetli olduğu çiftle markette karşılaştı, kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü, 1 yaralı
19:22 Son Dakika: NATO'dan Rusya'ya mesaj: 120 gemimiz hazır, Ukrayna'nın yanında olacağız
19:20 Tüm yapılanma bozulabilir! Galatasaray, Mbappe'den gelecek haberi bekliyor
18:51 Bilim insanları şaşırıp kaldı! Takip cihazı takılan saksağanlar bir araya gelerek ilki gerçekleştirdi
18:48 Türkiye'nin Ukrayna konusundaki açıklamasına Kremlin'den ilk yorum!
18:24 Son Dakika: Afrika gezisini sona erdiren Erdoğan, yarın NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
18:05 Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 20:06:28. #1.13#
SON DAKİKA: 14 yıl hapis cezası vardı, yol kontrol noktasında yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement