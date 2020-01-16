14 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 14 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı - Son Dakika

14 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

19 dakika önce

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı için aranan şahıs yakalandı.

14 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı için aranan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçlarından 14 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahısla ilgili çalışma başlattı. Karacasu Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonla Ali T. (23) yakalandı. Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşyada hırsızlık suçlarından 6 ayrı araması olduğu öğrenilen şahıs cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:34 Kaynak: İHA
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