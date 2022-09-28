14 yıl hapisle aranan hükümlü, inşaatta yakalandı - Son Dakika
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14 yıl hapisle aranan hükümlü, inşaatta yakalandı

28.09.2022 12:34
14 yıl hapisle aranan hükümlü, inşaatta yakalandı

AYDIN'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlamak'tan 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Uğur Ceylan (32), inşaatta yakalandı.

AYDIN'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlamak'tan 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Uğur Ceylan (32), inşaatta yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçlarından hakkındaki 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Uğur Ceylan'ın, Akbük Mahallesi'nde inşaatta saklandığı bilgisini aldı. Yapılan çalışmada dün operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, Ceylan'ı inşaatta yakaladı. Uğur Ceylan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 yıl hapisle aranan hükümlü, inşaatta yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 14 yıl hapisle aranan hükümlü, inşaatta yakalandı - Son Dakika
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