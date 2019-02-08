14 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü, Lokantada Yemek Yerken Yakalandı

AKSARAY'da 6 farklı hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emre Ünlü (24), lokantada yemek yerken polis tarafından yakalandı.

AKSARAY'da 6 farklı hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emre Ünlü (24), lokantada yemek yerken polis tarafından yakalandı.



Kayseri'de 6 ayrı evden ziynet eşyası çalan Emre Ünlü hakkında Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 yıl hapis cezası kararı verildi. Bunun üzerine Emre Ünlü, hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ünlü'nün Aksaray'da olduğunun belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne haber verildi. Asayiş Şubesi ekipleri de yaptığı teknik ve fiziki takibin ardında Ünlü'nün Büyük Bölcek Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde bir lokantada olduğunu belirledi. Lokantaya operasyon düzenleyen polis, Ünlü'yü yemek yerken yakaladı. Gözaltına alınan Ünlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



- Aksaray

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