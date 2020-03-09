14 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 14 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika

14 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı

6 saat önce

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranması olan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

14 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı, System.String[]

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranması olan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.


Konu ile ilgili emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü'nün 8 Mart 2020 tarihinde yapmış olduğu çalışmalar neticesinde; nitelikli yağma suçundan, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan aranma kaydının olduğu tespit edilen ve toplam 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıs il emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BATMAN

Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:10 Kaynak: İHA
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