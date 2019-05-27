14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
4 saat önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 10 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:36 Kaynak: İHA
'ın Çerkezköy
ilçesinde 10 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan operasyonla 10 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. yakalanarak gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
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