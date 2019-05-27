Son Dakika Haberleri: 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

4 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 10 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 10 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan operasyonla 10 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. yakalanarak gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:36 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa'da Bin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı Bursa'da 2 bin polis ile uyuşturucu operasyonu Aile Boyu Vahşet! Evlilik Dışı Hamile Kalan Kadını, Halası ve Eniştesi Boğarak Öldürdü Küçük Evin'in Cenazesini Gören Babası Baygınlık Geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:18:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]