14 YIL ÖNCE İKİZİ İLE OYNARKEN BAŞINDAN VURULAN KÜBRA, HAYATA SARILDI - Son Dakika

DENİZLİ'de 14 yıl önce ikiziyle oyuncak sandıkları tabancayla oynarken, ateş almasıyla kurşunun başına isabet etmesi sonucu dirençli epilepsi hastası olan Kübra Soykan (16), ketojenik diyet sayesinde ağır nöbetlerinden kurtuldu. Her öğününü hassas tartıdan geçtikten sonra tüketen Kübra, yeniden hayata döndü.

Çardak ilçesinde 14 yıl önce ikiziyle oyuncak sandıkları tabanca ile oynarken yere düşüp, ateş aldığı tahmin edilen tabancadan çıkan kurşun, Kübra Soykan'ın başına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Kübra yoğun bakımdan çıktı ancak kurşunun neden olduğu beyin travması sonucu dirençli epilepsi (Sara) hastası oldu. 2 yaşından itibaren çok sayıda ilaç kullanan Kübra, hiçbir tedaviden sonuç alamadı. Kübra için yıllarca çeşitli tedavi yöntemlerini araştıran anne Nurcan Soykan (43), ketojenik diyetin hastalığa olumlu etkisi olduğunu öğrendi. Kübra, düşük karbonhidrat, yeterli protein ve yüksek yağ içerikli, vücudun metabolizmasını değiştiren ketojenik diyeti uygulamaya başladı. Diyet sayesinde 5 yıl içinde ilaç sayısını azaltıp, sosyal hayata adapte oldu.

'HER ŞEYİ GRAM GRAM TARTTIM'

Kübra'nın yaşadığı kaza nedeniyle ameliyat olduğunu ve uzun süredir epilepsi hastalığıyla mücadele ettiğini dile getiren anne Nurcan Soykan, İlk nöbetlerinde önce hafif bakışları değişti. Sonra vurma, düşme gibi her türlü nöbeti görmeye başladı. Çok farklı doktorlara gittik. 6 ilaç kullanıyordu. Hacettepe Hastanesi'nde 10 gün kaldık. Aldığı ilaçlar nedeniyle gözlerindeki siyah mercek kaybolmuştu. Nöbetleri azalmadı ve bu uğraşlardan hiçbir sonuç alamadık. Denizli'deki bir hekimin tavsiyesi üzerine ilk kez ketojenik diyeti duydum. Pek umudum yoktu ama eşimle konuşup, bunu da denemeye karar verdik. İzmir'e geldik. Her şeye hazırlıklıydım. Zeytinyağı ağırlıklı karbonhidrattan fakir beslenmeyi gerektiren bu diyete başladık. İlk ayda zorlandık. Her şeyi gram gram tartarak vermeye başladım. Diyete başladıktan sonra 6 ayda bir ilaçlarımız azalmaya başladı. Beyin dalgaları aktivitesinin elektriksel yöntemle izlenmesi (EEG) güzel çıkmaya başladı dedi.

'BU DİYET MUCİZE GİBİ'

Kübra'nın lise son sınıf öğrencisi olarak özel eğitim aldığını anlatan Soykan, diyete başlamadan önce günde 20 kez nöbet geçiren kızlarının nöbet sıklığının günden güne azaldığını söyledi. 47 kilo ağırlığındaki Kübra'nın gram hesabıyla beslendiğini aktaran Soykan, Kübra, bana sormadan hiçbir şey yemez. Pilav, makarna, ekmek ve diğer unlu gıdaları hiçbir şekilde tüketmiyor. Her şeyimiz bir diyete bağlı. Bu diyet mucize gibi. Keşke küçük yaşta başlasaydık. Doktorumuz Kübra'nın 1,5 seneye kadar tamamen iyileşeceğini söylüyor. Epilepsi nöbeti geçiren tüm çocukların ailelerine tavsiye ediyorum. Ömür boyu epilepsi nöbetleriyle yaşamak çok zor diye konuştu.

'BU YOLU BERABER AŞTIK'

Kızının günden güne gelişim gösterdiğini belirten Soykan Dikkati arttı, sosyalliği çok iyi. 8'inci sınıfa kadar hiç kitap okuyamıyordu, çok hızlı gelişim gösterdi. Artık hikaye kitapları okuyor. Okuduğunu anlıyor. Durumunun iyiye gittiğini gördüğüm için mutluyum. Kübra, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na girecek. Başvurusunu yaptık. Birbirimizi motive ediyoruz. Bu yolu beraber aştık. Umudumuz tükenmişti ifadelerini kullandı.