14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası - Son Dakika

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Salih Karayılan ile taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında, sanık Karayılan'ın maktul Fatma Topçu'yu, bir suçu gizlemek ve yakalanmamak amacıyla öldürdüğünün tespit edildiğini belirtti. Karayılan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Sanık avukatı, mütalaayı kabul etmediğini söyledi, sanığın lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Salih Karayılan'ı üzerine atılı "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Heyet, suç işlenmesindeki özellikleri ve sanığın kişiliğini dikkate alarak, cezada herhangi bir indirim uygulanmamasını kararlaştırdı.