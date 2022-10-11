14 yıl önceki polis cinayetinde sevgiliye müebbet talebi

ANKARA'da 2008 yılında polis memuru Özkan Koşan'ın boğazından tek kurşunla öldürülmesi ile ilgili davada sanıklardan sevgilisi Tutku Ünal'a beraat, onun ağabeyi Ali Açıkgöz'e verilen müebbet hapis cezası kararı, Yargıtay tarafından kısmen bozuldu. Özkan Koşan'ı, ağabeyi ile fikirli birliğinde hareket ederek öldürdüğü yönündeki Yargıtay kararı üzerine tutuklanan ve tekrar hakim karşısına çıkan Tutku Ünal için savcı mütalaasını açıklayarak müebbet hapis talep etti.

Polis memuru Özkan Koşan, 5 Nisan 2008 tarihinde Mamak ilçesi Doğukent Caddesi üzerindeki köprü altında boğazından tek kurşunla vurularak öldürülmüş bulundu. Soruşturma kapsamında Koşan'ın sevgilisi Tutku Ünal ile onun ağabeyi Ali Açıkgöz, gözaltına alınıp tutuklandı. İddianamede Tutku Ünal'ın olay günü Özkan Koşan'ı buluşmak için mesaj atarak eve çağırdığı, burada ağabeyi Ali Açıkgöz ile birlikte silah tehdidiyle araca bindirip, köprü altına götürdükleri ve bilinmeyen bir nedenle öldürdükleri belirtildi. Yargılama sonucunda Özkan Koşan'ın kendilerini silah zoruyla kaçırıp, köprü altına götürdüğünü ve burada kendilerine saldırdığını, boğuşma sırasında elindeki beylik tabancasının patlaması sonucu öldüğünü iddia eden sanıklardan Tutku Ünal hakkında delil yetersizliğinden beraat, Ali Açıkgöz için ise meşru savunma koşulları altında eylemi gerçekleştirdiği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.