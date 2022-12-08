Başkentte 14 yıllık polis cinayeti davasında karar - Son Dakika
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Başkentte 14 yıllık polis cinayeti davasında karar

08.12.2022 16:31
Başkentte 14 yıllık polis cinayeti davasında karar

Ankara'da polis memuru Özkan Koşan'ın, 14 yıl önce silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili davada, Koşan'ın kız arkadaşı sanık Tutku Ünal'a, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Ankara'da polis memuru Özkan Koşan'ın, 14 yıl önce silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili davada, Koşan'ın kız arkadaşı sanık Tutku Ünal'a, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Yargıtayın kısmi bozma kararının ardından Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davaya, tutuklu sanık Tutku Ünal ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemenin söz verdiği duruşma savcısı, daha önce sunduğu mütalaasını tekrarlayarak, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Önceki savunmalarını tekrarlayan ve olayın kaza sonucu meydana geldiğini öne süren sanık Tutku Ünal, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Özkan Koşan'ın ailesinin avukatı ise Tutku Ünal ve ağabeyi Ali Açıkgöz'ün polis memuru Koşan'ı telefonla olay yerine çağırıp tasarlayarak öldürdüklerini iddia etti.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Ünal'a kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olayın geçmişi

Polis memuru Özkan Koşan, 5 Nisan 2008'de, Mamak Doğukent Caddesi'ndeki bir köprü altında boğazından tek kurşunla vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, Koşan'ın kız arkadaşı Tutku Ünal ile Ünal'ın ağabeyi Ali Açıkgöz, gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ünal'ın olay günü Özkan Koşan'ı buluşmak için mesaj atarak eve çağırdığı, burada ağabeyi Ali Açıkgöz ile silah tehdidiyle polis memurunu araca bindirip, köprü altına götürdükleri ve öldürdükleri belirtilmişti.

Yargılama sonucu, Özkan Koşan'ın kendilerini silah zoruyla kaçırıp köprü altına götürdüğünü, burada kendilerine saldırdığını, boğuşma sırasında beylik tabancasının patlaması sonucu öldüğünü iddia eden sanıklardan Tutku Ünal'ın delil yetersizliğinden beraatine, Ali Açıkgöz için de meşru savunma koşulları altında eylemi gerçekleştirdiği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmişti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay, Özkan Koşan'ın elinde atış artığı bulunmaması, beylik tabancası 9 milimetre çapında olmasına rağmen olay yerinde 7,65 milimetre çaplı mermi kovanı bulunması ve sanık Tutku Ünal ile Özkan Koşan arasındaki mesajlaşmaları dikkate alarak, olayın cinayet olduğuna hükmedip bozma kararı vermişti.

Yeniden yargılanan iki sanık hakkında bu kez "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken tekrar Yargıtaya giden dosya, bu kez de olayda tasarlama koşulları oluşmadığı gerekçesiyle bozulmuştu.

İlk derece mahkemesinde tekrar hakim karşısına çıkan sanıklardan Tutku Ünal hakkında yeniden delil yetersizliğinden beraat kararı çıkarken, Ali Açıkgöz hakkında ise kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verilmişti.

Yargıtay, 2015'te, Tutku Ünal için verilen beraat kararını bozarken, Ali Açıkgöz'ün cezasını ise onamıştı.

Kaynak: AA
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