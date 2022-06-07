14 yıl sonra çözülen cinayetin sanığına ağırlaştırılmış müebbet istemi

KOCAELİ'de, 2007 yılında kaybolan 14 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Nihat Şahin cinayetiyle ilgili görülen davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Şahin'i öldürdüğü iddia edilen Serdar Topçu'nun 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 15 Mayıs 2007 tarihinde Mahmut Şahin, 30 Kasım 2007 tarihinde ise arkadaşı Nihat Şahin kayboldu. Aileleri tarafından kayıp başvurusunda bulunulan iki arkadaş, o dönem polisin yaptığı çalışmada bulunamadı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mahmut Şahin ile Nihat Şahin'in dosyalarını tekrar açtı. Dosyalarda ismi geçenlerin telefon kayıtlarını inceleyen ve olaya şahit olan kişilerin ifadelerine başvuran polis ekipleri, şüpheli 4 kişiye ulaştı. Şüphelilerden Ferhat S.'nin yurt dışında, Yusuf Ziya Bayrak'ın ise başka bir suçtan cezaevinde olduğunu belirleyen ekipler, Serdar Topçu (38) ve A.Y.'yi (51) gözaltına aldı. Çapraz sorguya alınan şüpheliler, Mahmut Şahin ve Nihat Şahin'i öldürdükten sonra cesetlerini gömdüklerini itiraf etti. Ekipler, şüphelilerin yer göstermesiyle Gölcük'e bağlı Nüzhetiye köyü kırsalındaki bir dere kenarında insan kemiklerine ulaştı. Yapılan DNA testinde kemiklerin Nihat Şahin'e ait olduğu tespit edildi. Mahmut Şahin'in cesedi ise bulunamadı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Topçu tutuklandı, A.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturmanın ardından Nihat Şahin'i öldürdüğü iddia edilen Serdar Topçu ile delilleri gizlemede ona yardım ettiği öne sürülen Yusuf Ziya Bayrak hakkında dava açıldı.Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bugün devam edildi. Tutuklu sanık Serdar Topçu ve avukatlar salonda hazır bulunurken, işlediği diğer suçun cezasını çektikten sonra tahliye olan sanık Yusuf Ziya Bayrak duruşmaya katılmadı.Duruşmada, cumhuriyet savcısı sanıklar hakkındaki mütalaasını açıkladı. Serdar Topçu'nun Nihat Şahin'e karşı 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'gece vakti kişinin ölmesinden yararlanarak' hırsızlık suçlarını gerçekleştirdiğine kanaat getiren savcı, ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.Sanık Yusuf Ziya Bayrak'ın ise Nihat Şahin'in cesedinin gömülmesine bizzat yardım ettiği ve kıyafetlerini dereye attığının sabit olduğunu belirten cumhuriyet savcısı, sanığın 'suçun delillerini yok etmek' suçundan 6 aydan 6 yıla kadar hapsini istedi.

Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine 15 Eylül'e ertelendi.