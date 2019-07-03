Son Dakika Haberleri: 14 yıldır bakan, 7 çocuğu var: AB Komisyonu Başkan adayı Ursula von der Leyen
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14 yıldır bakan, 7 çocuğu var: AB Komisyonu Başkan adayı Ursula von der Leyen

47 dakika önce

Ekonomi eğitimi alırken rotayı tıp dünyasına çevirdi. 7 çocuk sahibi oldu, 42 yaşında aktif siyasete atıldı. Kariyerinde Almanya Savunma Bakanlığına kadar yükseldi. Adı, Avrupa Komisyon başkanlığı için aday gösterildi. Kurumun ilk kadın başkanı olma yolundaki Ursula von der Leyen kim?

14 yıldır bakan, 7 çocuğu var: AB Komisyonu Başkan adayı Ursula von der Leyen, System.String[]
Ekonomi eğitimi alırken tıp dünyasına atılan, kariyerinde Almanya Savunma Bakanlığı'na kadar yükselen Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu başkanlığı için aday gösterilen ilk kadın politikacı oldu.

AB Konseyi Başkanı Tusk, cinsiyet eşitliğinde mükemmel denge olarak yorumlasa dahi bazıları Leyen'in bu görev için ne kadar yeterli olacağını konuşuyor. Nedeni ise; savunma bakanı olarak aldığı eleştiriler ve adının karıştığı skandallar.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:37 
Ursula von der Leyen, Almanya, Ekonomi, Dünya
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