Son Dakika Haberleri: 14 Yıldır Kayıp Oğluna Esra Erol'da Kavuştu

14 Yıldır Kayıp Oğluna Esra Erol'da Kavuştu

1 saat önce

Özkan Ünal, 14 yıl önce evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan oğluna Esra Erol'da programında kavuştu.

14 Yıldır Kayıp Oğluna Esra Erol'da Kavuştu, System.String[]
Özkan Ünal, 14 yıl önce evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan oğluna Esra Erol'da programında kavuştu.

Esra Erol'da programında büyük bir kavuşma gerçekleşti. 78 yaşındaki Özkan Ünal, 14 yıl önce evden ayrılan ve bir daha bulunamayan, oğlu Ali'yi tüm çabalarına rağmen bulamadı. Oğlunu bulmak için Esra Erol'da programına katılan Özkan Ünal, 20 gün önce büyük oğlu Yavuz'u kaybettiğini belirterek, "2005 yılı 10 Ağustos, bir kara Çarşamba gibi üstüme kapkara çöktü. Eve geldim annesine sordum, Ali nerede dedim. Ceyhan'a gitti dedi akşam gelmeyince telaşlandım. O gidiş bu gelmeyiş, ne cemalini gördüm ne sesini duydum. Kara Çarşamba'nın altında kaldım. Artık gel Alim, ağabeyin Yavuz 35 yaşında gözümün önünde öldü. Dayanamıyorum gel bizi teselli et. Özür dilerim, ben zalim değilim" dedi.

Programa gelen birçok ihbar telefonu Ali Ünal'ın Fethiye'de olduğu yönündeydi. Esra Erol ekibi ilk uçakla Fethiye'ye gitti. 24 saat boyunca Ali Ünal'ın daha önce görüldüğü yerler teker teker kontrol edildi. 14 yıl önce 10 Ağustos tarihinde ortaya kaybolan Ali Ünal'a Esra Erol ulaştı.

Bugün büyük kavuşma canlı yayında gerçekleşti

Ali Ünal, Esra Erol'da programında babası Özkan Ünal ile canlı yayında buluştu. 78 yaşındaki baba Özkan Ünal, buluşma anında gözyaşlarına boğdu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:49 Kaynak: İHA

Özkan Ünal, Esra Erol, Güncel
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