14 yıldır verilen çaba yaşatmaya yetmedi - Son Dakika

Denizli'de 2 yaşından bu yana yakalandığı kas hastalığı ile mücadele eden 2 yaşından ki Kubilay Yiğit kaldırıldığı hastanede solunum yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetti. 14 yıldır mücadele ettiği hastalıklarına yenik düşen genç gözyaşları içerisinde toprağa verildi.



Denizli'de 2 yaşında yakalandığı kas hastalığı sonucu hareket yeteneğini kaybeden 16 yaşındaki Kubilay Yiğit, sağlığına kavuşup tekrar yürümek isterken, dün hayatını kaybetti. Hasan-Tuba Yiğit çiftinin çocukları Kubilay Yiğit eğitimini ise babasının kucağında okula gideren sürdürüyordu.



Baba Hasan Yiğit Kasım 2018'de İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine verdiği röportajda çocuğu için kök hücre tedavisinin Türkiye'deki maliyetinin çok daha yüksek olduğunu belirtmişti. Yiğit, Türkiye'deki hastanelerdeki yaklaşık 800 bin TL olan maliyetin karşılanmasının mümkün olmadığını, araştırmaları sonucu yurt dışında daha düşük bir rakama tedavi edecek bir hastane bulduklarını ancak bunu da karşılayamadıklarını kaydetmişti.



Çabalara rağmen hayata tutunamayan Kubilay Yiğit geçtiğimiz hafta içi kaldırıldığı hastanede dün solunum yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti. Yiğit için Ulu Caminde cenaze töreni gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, eski Ekonomi Bakanlarından Nihat Zeybekçi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yiğit'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığından toprağa verildi. - DENİZLİ