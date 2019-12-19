14 yılın ardından 1 ay önce baba olmuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 yılın ardından 1 ay önce baba olmuştu - Son Dakika

14 yılın ardından 1 ay önce baba olmuştu

6 saat önce

Bodrum'da bir alışveriş merkezinde yılbaşı süslemesi yapılırken yaşanan vinç kazasında yaşamını yitiren evli ve 1 çocuk babası Sefer Akdaş, son yolculuğuna uğurlandı.

14 yılın ardından 1 ay önce baba olmuştu, System.String[]

Bodrum'da bir alışveriş merkezinde yılbaşı süslemesi yapılırken yaşanan vinç kazasında yaşamını yitiren evli ve 1 çocuk babası Sefer Akdaş, son yolculuğuna uğurlandı. Akdaş'ın 14 yıl sonra geçtiğimiz ay baba olduğu öğrenildi.


Bodrum'da bir alışveriş merkezinin dış cephesinde, Salı günü saat 20.30 sıralarında yürütülen yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç, yaklaşık 35 metrelik yüksekten boşluğa düşmüş, olayda vincin üzerindeki sepette bulunan Sefer Akdaş (38), olay yerinde yaşamını yitirmişti. Vinç sepetindeki Serdar Karabatak (32) ile vinç üzerindeki İlhan Enes Demir (25) ve Ünal Topuz (44) yaralanmıştı. Yaşamını yitiren işletme sahibi Sefer Akdaş için bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene, Sefer Akdaş'ın eşi Türkan Akdaş, kardeşleri Sena ve Serhat Akdaş, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen ile çok sayıda seveni katıldı.


Cenazede güçlükle ayakta duran eşi Türkan Akdaş, uzun süre tabuta sarılıp ağladı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Sefer Akdaş'ın cenazesi Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törende yakınları taziye dileklerini kabul etti. Elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren Akdaş'ın ise yaklaşık bir ay önce baba olduğu öğrenildi. 14 yıllık evli olduğu belirtilen Türkan ve Sefer çiftinin, bir ay önce kız bebeklerinin dünyaya geldiği öğrenildi.


2 kişi tutuklandı


Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan vinç operatörü Ü.T. ile AVM'nin iş güvenliği uzmanı L.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, AVM sorumlularından E.Ü. ve vinç firması sahibi H.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vefat eden Tunç Başaran'ın kız kardeşinden yürek burkan açıklama: Ölmeden önce çiçek gibiyim demişti
Uludağ'da kaybolan dağcının eşi cenazede sinir krizi geçirdi Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü Ünlü şarkıcı Neco, Bodrum'da sık sık yaşanan kesintilere isyan etti: Bu trajik bir durumdur

Son Dakika Haberleri
00:40 BBDSO, Azeri besteciler Bülbüloğlu ve Mirzayev'i ağırladı - Son Dakika
00:34 "2. İstanbul Art Show" sanat fuarı açıldı - Son Dakika
00:22 İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheliden 93'ü tutuklandı - Son Dakika
00:21 Tarihçi İlber Ortaylı'dan Üsküp'te "Türkçe Eğitim Bayramı" dolayısıyla konferans - Son Dakika
00:12 Arap Birliği, Brezilya'nın Kudüs'te ticari temsilcilik açmasını kınadı - Son Dakika
23:38 Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 00:45:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 14 yılın ardından 1 ay önce baba olmuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]