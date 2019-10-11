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14 yükümlüye sertifika

1 saat önce

Çarşamba Belediyesi, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen "Su Bazlı Boyacılık Kursu"nu başarı ile tamamlayarak okulların 2019-2020 eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirilmesinde gönüllü olarak görev...

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Çarşamba Belediyesi, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen "Su Bazlı Boyacılık Kursu"nu başarı ile tamamlayarak okulların 2019-2020 eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirilmesinde gönüllü olarak görev alan yükümlülere sertifikaları törenle verildi


Kursu başarı ile tamamlayan yükümlülere sertifikaları Kaymakam Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan ve Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül tarafından verildi.


Kaymakam Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, yükümlülerin hayata hazırlanması ve meslek sahibi olmalarında bu gibi kursların önemli olduğunun altını çizdi.


Belediye Başkanı Halit Doğan, "Belediyemiz iş birliği ile boya malzemesi verdiğimiz 38 okulun boyanmasında emek veren denetimli serbestlik yükümlülerine sertifikalarını vermekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.


Başsavcı Gültekin Bülbül ise, "Yükümlülerin topluma kazandırılmasında önemli işlevi olan kamu hizmeti cezalarını büyük bir özveri ile okullarımızı boyayarak yerine getiren ve kursu başarı ile tamamlayan yükümlülerimizi kutluyorum. Bu noktada emekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Sertifika töreninde söz alan yükümlü R.A, denetimli serbestliğe başlamadan önce hayatının son derece kötü olduğunu, başlarda istemden geldiği çalışmaların zamanla hayatında çok şeyi değiştirdiğini belirtti. - SAMSUN

Milli Eğitim Müdürlüğü, Başsavcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:07 Kaynak: İHA
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