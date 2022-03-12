140 bin euro çalıp, şehir değiştiren banka çalışanı serbest - Son Dakika

İSTANBUL'da çalıştığı bankadan öğle arasında 140 bin euro çaldıktan sonra geldiği Kayseri'de yakalanan B.A. (34), savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay, 2 gün önce İstanbul'daki özel bankada meydana geldi. Banka çalışanı B.A., öğle arasında içeride kimsenin olmadığı sırada kasada bulunan 140 bin euro'yu çalarak kaçtı. Hırsızlığı fark eden banka çalışanlarının ihbarıyla polis ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucu B.A.'nın, Kayseri'de olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de şüphelinin Melikgazi ilçesindeki AVM'de bulunduğunu belirledi. B.A., mağazada kıyafet alışverişi yaparken yakalandı. Çalınan paralar ise poşet içinde ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A.'nın ifadesinde, "Öğle arası olunca banka çalışanları yemeğe çıktı. Ben de o sırada kasada bulunan 140 bin euro parayı aldım ardından Kayseri'ye geldim" dediği öğrenildi. B.A., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrası serbest bırakıldı.