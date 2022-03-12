140 bin euro çalıp, şehir değiştiren banka çalışanı serbest - Son Dakika
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140 bin euro çalıp, şehir değiştiren banka çalışanı serbest

12.03.2022 11:53
140 bin euro çalıp, şehir değiştiren banka çalışanı serbest

İSTANBUL'da çalıştığı bankadan öğle arasında 140 bin euro çaldıktan sonra geldiği Kayseri'de yakalanan B.A. (34), savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İSTANBUL'da çalıştığı bankadan öğle arasında 140 bin euro çaldıktan sonra geldiği Kayseri'de yakalanan B.A. (34), savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay, 2 gün önce İstanbul'daki özel bankada meydana geldi. Banka çalışanı B.A., öğle arasında içeride kimsenin olmadığı sırada kasada bulunan 140 bin euro'yu çalarak kaçtı. Hırsızlığı fark eden banka çalışanlarının ihbarıyla polis ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucu B.A.'nın, Kayseri'de olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de şüphelinin Melikgazi ilçesindeki AVM'de bulunduğunu belirledi. B.A., mağazada kıyafet alışverişi yaparken yakalandı. Çalınan paralar ise poşet içinde ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A.'nın ifadesinde, "Öğle arası olunca banka çalışanları yemeğe çıktı. Ben de o sırada kasada bulunan 140 bin euro parayı aldım ardından Kayseri'ye geldim" dediği öğrenildi. B.A., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrası serbest bırakıldı.


140 bin euro çalıp, şehir değiştiren banka çalışanı serbest
140 bin euro çalıp, şehir değiştiren banka çalışanı serbest
140 bin euro çalıp, şehir değiştiren banka çalışanı serbest
140 bin euro çalıp, şehir değiştiren banka çalışanı serbest
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İSTANBUL'DA ÇALIŞTIĞI BANKADAN 140 BİN EURO ÇALDI; KAYSERİ'DE ALIŞVERİŞ YAPARKEN YAKALANDI İSTANBUL'DA ÇALIŞTIĞI BANKADAN 140 BİN EURO ÇALDI; KAYSERİ'DE ALIŞVERİŞ YAPARKEN YAKALANDI Çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan şahıs Kayseri'de yakalandı Çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan şahıs Kayseri'de yakalandı

İstanbul, Kayseri, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 140 bin euro çalıp, şehir değiştiren banka çalışanı serbest - Son Dakika


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