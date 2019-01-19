Son Dakika Haberleri: 140 Kilometre Hızla Gelen Ölüm

140 Kilometre Hızla Gelen Ölüm

33 dakika önce

140 kilometre hızla gelen ölümBURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilde bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

140 kilometre hızla gelen ölüm

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilde bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Otomobilin hız kadranının 140 kilometrede takılı olduğu ortaya çıktı.
Kaza sabaha karşı saat 06.00 sıralarında Yalova-Bursa karayolu, Orhangazi ilçesi çıkışında meydana geldi. Bursa yönüne giden Sertan Yavuz idaresindeki 16 AAL 284 plakalı otomobil, Orhangazi çıkışında bulunan benzin istasyonuna yaklaşık 10 metre mesafede Hakan Orun yönetimindeki 33 CNZ 62 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri kazayı görür görmez durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı haldeki otomobil sürücüsü Sertan Yavuz'a ilk müdahaleyi yaptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Aytekin Ballı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı sürücü ise Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.
140 kilometrede takılı kaldı
Kaza sonrasında Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Tıra arkadan çarpan otomobilin hız kadranının ise 140 kilometrede takılı kaldığı gözlendi. Savcının incelemesinin ardından Aytekin Ballı'nın cesedi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

Bursa, Orhangazi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaza Sonrası Kaçmaya Çalışan Şahısları Tabancayla Vurdu TIR'a Çarpıp Hurdaya Dönen Araçta Hız Kadranı 140 Kilometrede Takılı Kaldı

Oryantal Didem Uslu Cinayetinde, Kızlarını Öldürüp Cesedini Parçalayan Anne ve Baba İçin Karar Verildi Cenazesine Kimsenin Katılmadığı Annesini, Bisikletiyle 5 Kilometre Taşıyıp Defnetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 11:43:01. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 140 Kilometre Hızla Gelen Ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]