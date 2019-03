140 Kiloydu Evlenemiyordu 60 Kilo Verdi Şimdi Nişanlanıyor!

Karar verdi, 7 ayda 60 kilo yağdan eritti ve şimdiki halini kimse tanıyamıyor. 29 yaşındaki Burak, sevdiği kızla da evlilik yolunda ilk adımı attı ve nişan hazırlıklarına başladı. "Ben yapamam" diyenlere ders niteliğinde bir başarı hikayesinin kahramanı ile konuştuk.

Burak senden dinleyebilir miyiz bu hikayeyi?

Ben kendimi bildim bileli kiloluydum, çok uğraştım ama ne yaptıysam zayıflayamıyordum, denemediğim şey kalmadı desem yeridir. Bir türlü kilolarımdan kurtulamıyordum. Bir dönem, "Şok Diyet" gibi bir yazı okumuştum, onu denedim, neredeyse aç kalıyordum, günde bir öğün yediğim dönemler oluyordu fakat her tartıya çıktığımda aynı kiloda ya da daha fazla kilo almış görüyordum kendimi, bu durum da beni daha kötü etkiliyor, yedikçe yiyordum işin sonunda. Artık biraz da kabullenmiştim bu durumu, ben galiba tüm hayatım boyunca böyle yaşamaya devam edeceğim diyordum.

Çocukken de şişman bir çocukluk mu geçirdin?

Evet aslında ben bütün hayatım boyunca böyleydim diyebilirim ama üniversitenin son yıllarından itibaren daha da fazla kilo aldım diyebiliriz.

Hiç spor yaptığın ya da denediğin oldu mu?

Olmaz mı? Herkes gibi bende spor yapmak istedim, hatta spor salonuna yazıldım, özel hocam vardı, beslenmeme de bu dönem dikkat etmeye çalıştım, spor maceram çok uzun süremedi çünkü kendimi çok kötü hissetmeye ve sağlık sorunları ile karşılaşmaya başladım. O dönem anladım ki bu iş olmayacak.

Uyku düzeninde bir sorun var mıydı?

Uyku düzenimde bir sorun yoktu, akşamın geç vakitleri de yemek yiyordum öyle uyuyordum ve bu da beni rahatsız ediyordu ama yemeyince de uyuyamıyordum, hani derler ya, aç uyunur mu diye, aklımda öyle kaldığı için tıka basa karnımı doyurup uyurdum, şimdi ise yine karnım aç olmadan ama düzenli bir beslenme uyguladığımdan tokluk hissi ile uyuyorum. Önceden ekmek arası makarna yiyen ben, şimdilerde süt içiyorum, meyve yiyorum.

"Yağdan Kilo Vermek" diyorsun, giden bütün kiloların yağmış doğru mu?

Evet kısmen doğru, çünkü asıl kiloların vücutta rahatsızlık yaratıyor olması, yağa dönüşmelerinden sebep oluyormuş, komple yağdan kilo verdiğinizde ise aynen benim yaşadıklarımı yaşıyorsunuz ve sağlıklı ve olması gereken bir vücuda kavuşuyorsunuz.

Şimdi senden dinleyebilir miyiz nasıl verdin bu yağdan kiloları?

"Düzenli bir beslenme ile yaşamaya başlamam gerektiğini" öğrendim öncelikle, profesyonel bir yardım almadan da bu işin olmayacağını yaşaya yaşaya, yanıla yanıla öğrendim;

- Sabah uyandığımda ilk 1 saat içinde mutlaka kahvaltımı yapmam gerektiğini,

-Kas kaybım olmasın diye kahvaltıda mutlaka yumurta ve peyniri eksik etmememin şart olduğunu,

-Cildimde herhangi bir bozulma olmaması için yeşillikleri ihmal etmememin zaruri olduğunu,

-Ekmeksiz öğün olmaması gerektiğini,

-"Ara öğünler olmadan diyet olmaz" kuralının kesin ve net olduğunu,

-Bu aralarda yağ yakımını hızlandırabilmek için bitkisel yağlar içeren kuruyemişleri (ceviz, badem, fındık) tüketmemin doğru olduğunu,

-Daha tok kalabilmek için Yoğurt, süt tüketmeyi atlamamayı,

-Meyve yemeği de hiç ihmal etmemeyi,

-Öğle ve Akşam yemeklerimde diyet programıma uygun ve o haftaki ihtiyacıma göre protein, kurubaklagil ve sebze tüketimini eksiltmemeyi artık kendime görev edindim ve bunların hepsini ezberledim.

Bunları tüketirken elbette porsiyon miktarlarıma dikkat ettim. Bu dönemde düzenli bir şekilde spor yapmaya da başladım. Aç karnına asla spor yapmadım ve yağ yakımı yardımı için spordan bir saat önce şekersiz sütsüz filtre kahve içtim.

Kilo vermeye başladığını ilk ne zaman fark ettin?

Profesyonel bir çalışma başladıktan sonra, birinci haftada tartıya çıktığımda inanamadım, daha spora filan da başlamamıştım ve ilk hafta 4-5 kilo verdiğimi görünce çok heyecanlandım, daha 1 hafta olmuştu ve sadece beslenme programıma başlayarak bunu nasıl verdiğime şaşırmıştım, çünkü bu süreçte kendimi hiç aç hissetmemiştim. Resmen yüzüm gülmeye başladı ve o gün anladım ki bu kilolar gidecek.

Her hafta kilo kontrolü mü yapıyordun?

Aslında her hafta tartılmak zorunda değilsiniz ama benim durumum ve kilolarım çok fazla olduğundan diyetisyenim ilk zamanlar her hafta görmek istedi. O yüzden her hafta tartıya çıkıyordum ve ona göre beslenme programımızı düzenliyorduk. Diyetisyenim Çağatay Köşkeroğlu ile bu süreci başardık. Kendisinin, aklıma en çok yazılan bir cümlesi vardı; "Herkes kilo verebilir ama önce karar vermeli" yani kilolardan önce ben de karar vermeliydim. Önce kararı verdim sonra da kiloları.

Seni tanıyanlar bu halini görünce ne diyor?

Zaten uzun süre kimseyle bilerek görüşmedim. Bu değişikliği herkes aynı anda görsün istedim. Zaten beni tanıyamıyorlar. Nasıl olur filan diyorlar. En güzeli de bu, insanın kendine olan güveni geliyor. Değişik bir mutluluk yaşıyor. Ve tabi sonunda hayalini kurduğum evliliğe de bir adım daha yaklaştığımızdan, müstakbel nişanlım için de bu durum hoş oldu. Yakın bir zamanda evleneceğiz. Şimdi onun planlarını yapıyoruz.