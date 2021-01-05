140 yeni öğretmen odası için protokol imzalandı - Son Dakika

- 140 yeni öğretmen odası için protokol imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi arasında imzalanan protokolle Sivas'ta 70'i il merkezinde 70'i de ilçelerde olmak üzere toplamda 140 okula yeni öğretmen odaları inşa edilecek

SİVAS - Milli Eğitim Bakanlığı, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi arasında imzalanan protokolle Sivas'ta 70'i il merkezinde 70'i de ilçelerde olmak üzere toplamda 140 okula yeni öğretmen odaları inşa edilecek.

Ankara da gerçekleştirilen protokol imza töreni Milli Eğitim Bakanlığının Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yapıldı. Ankara da bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Sivas'ta 140 okula yapılacak olan yeni öğretmen odaları için bir protokol imza töreni düzenledi. Milli Eğitim Bakanlığının Youtube hesabından canlı yayınlanan imza törenine 140 okuldan müdür ve öğretmenler katıldı. Örnek olarak hazırlanan Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesine canlı olarak bağlanılarak yeni yapılan öğretmenler odasını incelediler.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin her türlü imkanını iyileştirmek istiyoruz ve 2023 vizyon belgesinde de planladığımız işlerden biri olarak öğretmen odalarının iyileştirilmesi, belli bir standartta kavuşturulması noktasında pilot projelere başladık daha sonra da uygulamalara devam ettik. Bugün Sivas ilimizde öğretmen odalarını yenileme çalışmalarımızın çok önemli bir adımını atıyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığının, Sivas Valiliğinin ve Sivas Belediyesinin yapacağı işbirliğinden sonra Sivas'ta 70 il merkezinde 70'i de ilçelerimizde olmak üzere 140 okulumuzda bu yeni öğretmen odalarımızı inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, eğitimin bir toplum ödevi olduğunu belirterek "İl merkezinde 70 okul ve il merkezi dışındaki ilçelerimizde de İl Özel İdaresinin yapması kaydıyla 70 okulu toplamda 140 okulumuzun öğretmen odasını zamanın ruhuna uygun bir şekilde tanzim etme konusunda bir anlaşma sağladık. Eğitim bir toplum ödevidir sadece milli eğitimin bir yükü değildir herkesi el birliğiyle bu işin üstesinden gelmesi gerekmektedir" dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 70 okulun öğretmenler odasını hızlı bir şekilde öğretmenlerimize layık bir fiziki bir ortama getireceklerini söyleyerek "Bizleri yetiştiren bizleri bu günlere hazırlayan öğretmenlerimizin evlerinden daha çok durdukları, çocuklarımıza emek verdikleri ortamda kendilerini daha mutlu daha huzurlu hissedecekleri bir öğretmen odaları projemiz vardı, biz de bu konuda ne yapabiliriz diye konuştuğumuz zaman sonuç olarak bu protokol ortaya çıktı inşallah bizde il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzün belirlediği 70 okulun öğretmenler odasını hızlı bir şekilde öğretmenlerimize layık eğitim camiamıza layık fiziki ortamlar haline getireceğiz" dedi.