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140 yıllık Yahya Peygamber tablosu gerçek çıktı! Şüpheliler hakkında tekrardan işlem yapılacak - Son Dakika

140 yıllık Yahya Peygamber tablosu gerçek çıktı! Şüpheliler hakkında tekrardan işlem yapılacak

10.10.2021 14:45

Tokat'ta polis ekiplerinin yaptığı operasyonu sonucu, tarih eser kaçakçılarındaki Yahya Peygamber tablosu ele geçirildi. Tablo üzerinde inceleme yapan uzmanlar, gerçek olduğunu belirledi. Tablonun gerçek çıkmasının ardından, operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında yeniden işlem yapılacak.

Polis ekipleri Türkiye genelinde tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmamak için mücadelesine devam ediyor. Ekiplerin Tokat'ta gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği Yahya Peygamber tablosunun orijinal olması ise yetkilileri yeniden harekete geçirdi. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili yeniden işlem yapılacak, eser de müzeye kazandırılacak.

SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULACAK

Tokat'ta 16 Haziran 2020'de polis ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarıyla İstanbul'dan kente gelen 4 şüpheliyi takibe aldı. Yakalanan şüphelilerin yanındaki Prenses Salome ve Yahya Peygamber'in birlikte resmedildiği bir tablo ele geçirildi. 1881 tarihli ve M. Berntzwiller imzası taşıyan eser, polis ekiplerince incelenmek üzere Hacettepe Üniversitesi'ne gönderildi. Edebiyat fakültesi sanat tarihi bölümü batı sanatı çağdaş sanat ana bilim dalı uzmanlarınca incelenen eserin orijinal olduğu belirlendi. Tokat Müzesi'nde koruma altına alınan eser, bir süre sonra sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Operasyonda ele geçirildi! 140 yıllık Yahya Peygamber tablosu gerçek çıktı

"MADDİ DEĞERİNDEN ÇOK KÜLTÜREL DEĞERİ ÖNEMLİDİR"

Türkiye'de tarihi eser kaçakçılığının çok olduğunu belirten Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, "Tarihi eserlerin değerlerine ilişkin sahici olmayan fiyatların konuşulması, efsanelerin oluşmasına neden oluyor ve özellikle bu efsanelerin peşinden giden dar gelirli vatandaşlarımız oluyor. Öncelikle onları uyarmak istiyorum; bunun maddi değerinden ziyade kültürel değerleri önemlidir. Çünkü her zaman o tarihe ilişkin verilere ulaşmak mümkün olmayabiliyor. Ama bir tablodaki ayrıntı; o günün yaşantısına, dinine, inancına, geleneğine açıklamalar getirmesine vesile oluyor. Dolayısıyla bu tablonun maddi değeri değil, esas olan kültürel değeridir" dedi.

Operasyonda ele geçirildi! 140 yıllık Yahya Peygamber tablosu gerçek çıktı

POLİS EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele eden kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Çakır, "Türkiye'de de ilimizde de önemli başarılara imza attılar. Müzemize sürekli bir eser akışı söz konusu. İnsanlar, bilmeden hayal peşinde bütün zamanlarını, emeklerini, varlıklarını harcıyor. Efsanelere inanmasınlar. Bulduklarını müzeye getirsinler, bizimle paylaşsınlar. Devlet onların emeğinin karşılığını verecektir. Bu kıymetli eseri, uygun bir şekilde müzemizde sanatseverlerle buluşturacağız" diye konuştu.

Operasyonda ele geçirildi! 140 yıllık Yahya Peygamber tablosu gerçek çıktı

ŞAHISLAR HAKKINDA YENİDEN İŞLEM YAPILACAK

Öte yandan geçen yıl olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler S.A., E.A., M.D. ve A.D. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Tablonun orijinal olduğunun tespit edilmesinin ardından şüpheliler hakkında yeniden işlem yapılacağı belirtildi.

Operasyonda ele geçirildi! 140 yıllık Yahya Peygamber tablosu gerçek çıktı
Operasyonda ele geçirildi! 140 yıllık Yahya Peygamber tablosu gerçek çıktı
Operasyonda ele geçirildi! 140 yıllık Yahya Peygamber tablosu gerçek çıktı
140 yıllık Yahya Peygamber tablosu gerçek çıktı! Şüpheliler hakkında tekrardan işlem yapılacak

Peygamber, Türkiye, Tokat, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 140 yıllık Yahya Peygamber tablosu gerçek çıktı! Şüpheliler hakkında tekrardan işlem yapılacak - Son Dakika


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