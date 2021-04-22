1400 LİTRE SÜTTEN ÜRETTİĞİ 56 KİLOLUK GRAVYER PEYNİRİNİ SATIŞA ÇIKARDI - Son Dakika

KARS'ta geçen yıl üretilen 56 kiloluk Gravyer peyniri, parçalara ayrılıp vakumlandıktan sonra raflardaki yerini aldı. Mahmut Bilgir, 1400 litre süt kullanarak yaptığı 56 kiloluk Gravyer peynirin kilosunu 100 ile 120 TL arasında satacağını söyledi.

Atatürk Caddesi'ndeki iş yerinde dev Gravyer peynirini satışa sunan Mahmut Bilgir, down sendromlu oğlu Muhammet Efe Bilgir (15) ile birlikte kesti. Bilgir, 1 kilo Gravyer peynirin 25 litre sütten elde edildiğini belirterek, 1400 litre sütten yaptığı 56 kiloluk Gravyer peynirinin kilosunu 100 ile 120 TL arasında satacağını belirtti. Gravyer peynirinin eski kaşar olarak da nitelendirildiğini söyleyen Mahmur Bilgir, bu peynirin birçok işlemden geçerek mayalandıktan sonra dinlenmeye alındığını söyledi. Şekil itibariyle genelde yuvarlak teker şeklinde yapıldığını belirten Bilgir, üzerinin sert bir kabukla kaplandığını, içinin ise yarı sert olduğunu söyledi. Gravyerin kesilmesiyle içinde deliklerin bulunmasının, renginin ise parlak olmasının gravyerin özelliklerinden olduğunu kaydeden Bilgir, "Peynirin olgunlaşma süresinden dolayı güçlü aromatik bir tadı var. Gravyerin kendine özgü tadını Kars bölgesinin bin bir çeşit bitki örtüsüyle beslenen ineklerin sütünden alır. Peynirlerin şahı olan gravyer hileyi asla kabul etmez. Onun bu peynirini herkes güvenerek alabilir" diye konuştu.