1400 metre rakımda ürküten görüntü... Dağlardaki dev yarıklar depremin şiddetini ortaya koydu - Son Dakika
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1400 metre rakımda ürküten görüntü... Dağlardaki dev yarıklar depremin şiddetini ortaya koydu

08.03.2023 11:17

1400 metre rakımda ürküten görüntü.

1400 metre rakımda ürküten görüntü... Dağlardaki dev yarıklar depremin şiddetini ortaya koydu

MALATYA Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da bin 400 rakımdaki dağda oluşan metrelerce yarıklar görenleri ürkütüyor.

Kahramanmaraşlı depremlerde etkilenen 11 ilden bir olan Malatya'da depremler nedeniyle bir çok dağ yerinden oynarken, bin 400 rakımdaki Akçadağ ilçesi Aliçeri- Resuluşağı mahallelerinin bulunduğu bölgedeki dağlarda metrelerce yarıklar oluştu.

İlçenin bir çok farklı noktasında benzer görüntülerin bulunduğunu ifade eden bölge sakinlerinden Zafer Cahit Leventoğlu, " Akçadağ ilçe merkezinde on beş gün önce buraları cep telefonu ile çekmiştim kar kalkınca depremin ne kadar şiddetli olduğunu gördük. Levent Mahalle yolu dağlardan kopan kayalar nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Bölge halkına yardımlar helikopterlerle yapıldı. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Malatya, Akçadağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1400 metre rakımda ürküten görüntü... Dağlardaki dev yarıklar depremin şiddetini ortaya koydu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1400 metre rakımda ürküten görüntü... Dağlardaki dev yarıklar depremin şiddetini ortaya koydu - Son Dakika
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