1400 TL İkinci El Bilgisayara Rx 580 Takıyorum. Efsane Sonuç!
54 dakika önce
İkinci el oyun canavarı bilgisayar ına RX 580 testi yapıyorum.
İkinci el oyun canavarı bilgisayar ına RX 580 testi yapıyorum. Ucuz bilgisayar toplamak isteyenler için 1400 TL 'lik bu bilgisayar çok verimli. Keyifli Seyirler
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:09 Kaynak: Youtube
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