1400 yıllık Hereke Kalesi kapılarını açtı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, restorasyon çalışmaları tamamlanan 1400 yıllık Hereke Kalesi kapılarını yeniden açtı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapılan Hereke Kalesi'nin kapılarını yaklaşık 5 yıl süren restorasyon çalışmasının ardından açtıklarını söyledi.Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 640'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen Hereke Kalesi, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması töreniyle kapılarını açtı. Klasik müzik dinletisinin yapıldığı etkinlikte Körfez ilçesinde çekilen 500'ün üzerindeki fotoğraflar arasında seçilen fotoğrafların sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi. Etkinliğe Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ile fotoğraf yarışmasında dereceye giren sanatçılar katıldı. Hereke Kalesinin Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapıldığını söyleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Tarihi kalede yaptığımız ilk organizasyon. Yaklaşık bu kalenin yapım çalışması 4-5 yıl sürdü. İlk etkinliğimizi yapmanın sevincini yaşadık. Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapılmış. Fakat zamanla bu surların tamamı yok olmuş ve tarihin kaybolması söz konusu olmuş. Biz bu tarihi kaleyi tamamladık. 1. Ulusal Fotoğraf Yarışmamızın sergi ve ödül törenini gerçekleştirdik. Çok değerleri sanatçılarımızın çekmiş olduğu 500'ün üzerinde eser yarışmaya katıldı. Bundan sonra da kalemizde etkinliklerimiz sürecek." dedi.
1. Ulusal Fotoğraf Yarışmasında ise Murat İbramoğlu birinci, Hasan Zer ikinci, Meryem Özer üçüncü oldu.
- Kaynak: DHA
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