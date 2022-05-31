1402 Ankara Savaşı'nın geçtiği alanlarda inceleme yapıldı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) iki Türk hakanının savaştığı ve dünyanın en kanlı meydan muhaberesinin yaşandığı Çubuk Ovası'nda tarihi ve arkeolojik çalışma başlatıyor.

Çubuk Ovası'nda başlatılacak tarihi ve arkeolojik çalışma öncesi AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AYBÜ Öğretim Üyelerinden Arkeolog Prof. Dr. Bahattin Çelik, Arkeolog Doç. Dr. Yusuf Albayrak, Tarihçi Prof. Dr. Rahman Ademi, Prof. Dr. Hüseyin Çınar, Prof. Dr. Musa Şamil Yüksel ve Doç. Dr. Sıddık Çalık, alanda inceleme yaptı.

Melikşah Mahallesi ve çevresindeki inceleme gezisinde Kaymakam Keleş, Prof. Dr. Aydınlı ve Başkan Demirbaş, AYBÜ tarih ve arkeoloji ekibinden bölge ve 1402 Ankara Savaşı hakkında bilgi aldı.

Tarihi Melikşah hamamında da inceleme yapan ekip, Yıldırım Beyazıt Hanın otağının kurulduğu tepeden şehitler için dua etti.

Rektör Aydınlı, Türk tarihi bakımından önemli olan ve iki Türk hakanının ayak izlerinin bulunduğu bölgede ilk defa bir çalışma yapacak olmalarının önemine işaret etti.

Üniversitenin elindeki imkanlarla güzel bir çalışmanın ortaya çıkartılacağına inandığını söyleyen Çubuk Kaymakamı Keleş, "Akademik personelin bu işe eğilmesi bizim için ayrı bir iftihar meselesi. Osmanlı dönemine yönelik benim bildiğim kadarıyla böyle bir çalışma ilk defa olacak. Bu bakımdan da hem bölgemiz açısından hem ülkemiz açısından hem de Türk dünyası açısından çok önemli bir çalışma." dedi.

Belediye Başkanı Demirbaş ise "Tarihi kazılar doğru bilgiyi ortaya çıkarmak için çok önemli. Kendi tarihimizle ilgili bir kazı alanı olacak inşallah. Bizde belediye olarak tüm imkanlarımızla bu çalışmayı destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.