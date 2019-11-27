Son Dakika Haberleri: 141 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu
Son Dakika 3. Sayfa 141 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika

141 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu

6 saat önce

Sakarya'da faaliyet gösteren özel okulda okuyan öğrenciler, okul çıkışından sonra başlayan mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

141 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu, System.String[]

Sakarya'da faaliyet gösteren özel okulda okuyan öğrenciler, okul çıkışından sonra başlayan mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya'da faaliyet gösteren özel okulda yemek yiyen çok sayıda öğrenci, akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma ve ağrı şikayetleriyle aileleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma, Yenikent Devlet ve ToyotaSa Acil ve İlkyardım hastanelere getirilmeye başladı.


Dün akşam saatlerinde hastaneye başvuran öğrencilerin toplam sayısı 141 olduğu belirtildi. Hastanede tedavisi tamamlanan öğrenciler evlerine gönderilirken, 26'sının tedavisi sürdüğü belirtildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle yemek ve su numuneleri alındığı belirtildi. - SAKARYA

Yenikent, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşinin sevgilisi tarafından öldürülen yaşlı adamın cesedi korkunç halde bulundu
Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 16:38:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 141 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]