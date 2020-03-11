142 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 142 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

142 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

6 saat önce

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

142 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü planlı çalışmada 2 şüpheliyi kaldıkları evde gözaltına aldı.


Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile 142 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan T.B, tutuklandı, diğeri şüpheli salıverildi.


Öte yandan aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 7 kişi yakalandı.


Şüphelilerden, N.G, A.K, Y.Ö. ve B.T, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından salıverildi. - NİĞDE

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:34 Kaynak: İHA
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