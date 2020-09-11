SPOR 142 milyon TL'lik borcu kapatan MKE Ankaragücü'nde imza şov - Son Dakika

SPOR 142 milyon TL'lik borcu kapatan MKE Ankaragücü'nde imza şov

142 milyon TL'lik borcu kapatan MKE Ankaragücü'nde imza şovErcan ATA-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA) - Transfer yasağı sorunuyla yıllardır mücadele eden MKE Ankaragücü'nde yönetim, yaklaşık 142 milyon TL'lik borcu kapatıp yasağı kaldırarak, daha önce anlaşma sağladığı 9 futbolcuya imza attırdı.

142 milyon TL'lik borcu kapatan MKE Ankaragücü'nde imza şov

Ercan ATA-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA) - Transfer yasağı sorunuyla yıllardır mücadele eden MKE Ankaragücü'nde yönetim, yaklaşık 142 milyon TL'lik borcu kapatıp yasağı kaldırarak, daha önce anlaşma sağladığı 9 futbolcuya imza attırdı.

Sarı-lacivertli kulüpte Başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri göreve başladıkları günden bugüne geçen 10 aylık dönem içinde, FIFA ve TFF uyuşmazlık çözüm kurullarında bulunan toplam 41 dosyayı kapatarak transfer yasağını kaldırdı. Yaklaşık 142 milyon TL'lik borcu kapatan Ankaragücü'nde yönetim, ödeme yapılmasına karşın bazı dosyalarda ilgili kişilerin henüz icraları kaldırmadıklarını belirtti. Söz konusu dosyalarda da icraların kaldırılması halinde Başkent temsilcisinin geçmişten gelen sporcu dosyalarını tamamen kapatmış olarak 2020-2021 sezonuna gireceği vurgulandı.

Transfer yasağını kaldırarak sezonun başlamasına saatler kala derin bir nefes alan sarı-lacivertlilerde, önceden anlaşma sağlanan futbolcular için imza ve tanıtım töreni düzenlendi. MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen törene Başkan Fatih Mert, yönetim kurulu üyeleri, teknik kadro ve futbolcular katıldı. Tören öncesi, koronavirüsten hayatını kaybeden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdürü ve Eryaman Stat Müdürü Muzaffer Gültekin anısına saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mert, transfer yasağının kaldırılmasında kendilerine destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"99 DAKİKAYA 2 MİLYON 450 BİN EURO"

Başkan Mert, "Bugün Ankaragücü için önemli bir gün. Gerçekten bu işleri buralara getirmek zor. Kolay olmayan bir dönemden geçtik. Kapısına kilit vurulma noktasına gelmiş bir kulübün şu anda tekrardan transfer yaparak Süper Lig'de bulunması gerçekten gurur verici. Bugün yeni transferlerimizi tanıtmak için buradayız. Buralara gelmek, bu imzaları attırmak, transfer yasağına sebep olan dosyaları çözmek hiç kolay olmadı. Maalesef bu kulüp 99 dakika oynamış bir oyuncuya 2 milyon 450 bin Euro para ödemek zorunda kaldı. Bu iki futbolcuya ödenen parayla tesislerimizi Türkiye'nin en modern tesisleri haline getirebilirdik. Maalesef bu imzalardan dolayı Ankaragücü ciddi ekonomik sorunlar yaşıyor. Bunların bedelini hep beraber ödüyoruz" diye konuştu.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

"Bugün yeni bir gün, yeni bir başlangıç" diye sözlerini sürdüren Mert, şunları kaydetti:

"Anlaştığımız 8 futbolcu ve altyapımızdan yetişen bir futbolcu kardeşimiz ile toplam 9 transferimiz var. Bir taraftan transfer yasağını açmak için uğraşırken bir taraftan takım oluşturmaya çalışıyoruz. O süreçte taraftarımızın beklentisi vardı. Çünkü Ankaragücü taraftarı artık transfer yasağından bıktı. Küme düşmemeye oynayan bir takım. Bu sebepten ötürü taraftara sonuna kadar hak veriyorum. Çünkü diğer kulüpler nasıl transfer yapıp günler öncesinden tanıtımını yapıyorsa bizim taraftarımız da aynısını doğal olarak bekliyor. Onlara hiçbir sitemim yok. Biz eleştiriyi de, yıpranmayı da göze aldık. Bizim getirdiğimiz ilk futbolcumuz Luka Adzic Afyon kampına neredeyse başlarında katıldı. 4-5 futbolcumuz da yarıdan itibaren kamptaydı. Diğer futbolcularımız da Ankara'ya geldiğimiz günden itibaren bizlerle beraber çalışıyor. Bunu neden söylemedik derseniz; transfer yasağına neden olan dosyalarda 10 bin Euro, 100 bin Euro bir indirim alabilir miyiz, Ankaragücü'ne bir katkısı olur mu diye açıklamadık. Sıkıntıları kendimiz yaşadık. Eleştirileri sinemize çektik. Arada kulübümüzü karıştırmak isteyenler devreye girdiler. Onların yersiz yorumlarına maruz kaldık. Ama hiçbirisi bizi bu yoldan geri çeviremedi. Allah'a şükürler olsun ki yeni transferlerimizde lisanlar çıktı. Ankaragücü bu sezon diğer sezonlardan farklı olarak güçlü bir şekilde güçlü bir takımla sahalarda olacak. Yeni teknik ekibimiz görevine başladı. Fuat hocamız ile Ankaragücü'nde uzun soluklu çalışma programı yapmak istiyoruz. Anlaşırken de bunu kendisine belirtmiştik. Beklenen sportif başarı, kolej takımı havası ve Türkiye'de örnek kulüp olma adımlarını hep birlikte atacağız. İnşallah gelecek yıllarda Ankaragücü farklı hedeflere oynayan bir kulüp olabilir. Bunun için çalışıyoruz. Fakat bunu ne kadar süre içerisinde gerçekleştirebiliriz, zaman içerisinde göreceğiz."

9 FUTBOLCU İMZA ATTI

Törende 9 futbolcu kendilerini Ankaragücü'ne bağlayan sözleşmelere imza attı. Ankaragücü'nün yeni transferleri şöyle: Mücahit Can Akçay, (2+1), Jonathan Bolingi (Kiralık), Murat Sipahioğlu (Altyapı), Zvonumir Sarlija (2+1), Erdi Dikmen (2+1), Atakan Rıdvan Çankaya (2+1), Şahverdi Çetin (2+1), Luka Adzic (Kiralık), Joseph Paintsel (Kiralık)

SPOR 142 milyon TL'lik borcu kapatan MKE Ankaragücü'nde imza şov

MKE Ankaragücü, Türk Lirası, Ankaragücü, Transfer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 12:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR 142 milyon TL'lik borcu kapatan MKE Ankaragücü'nde imza şov - Son Dakika Spor


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