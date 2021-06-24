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142 milyon TL'ye biten Hatay Stadyumu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak - Son Dakika

142 milyon TL'ye biten Hatay Stadyumu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak

24.06.2021 15:00

Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak 25 bin kapasiteli yeni stat yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun katılacağı törenle açılacak. 142 milyon 900 bin liraya mal olan statta 24 adet loca bulunurken, bin 500 araçlık otopark alanına sahip.

Hatayspor'un 25 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumu yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılacağı törenle açılacak. Geçen sezon Süper Lig'i kasıp kavuran Akdeniz ekibi, açılış karşılaşmasını da Fenerbahçe ile oynamak istiyor.

"TESİSLEŞMEDE ZİRVE NOKTADAYIZ"

Spor Bakanı Kasapoğlu, Hatay stadının açılışından önce yaptığı konuşmada, "25 bin seyirci kapasiteli stadımızda, 24 adet loca da bulunuyor. 142 milyon 900 bin liraya mal olan ve zemini doğal çim olacak yeni stadımız, bin 500 araçlık otopark alanına sahip olacak" ifadelerini kullandı.

142 milyon TL'ye mal olan Hatay stadı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
142 milyon TL'ye mal olan Hatay stadı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
142 milyon TL'ye mal olan Hatay stadı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
142 milyon TL'ye biten Hatay Stadyumu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Kasapoğlu, cumhurbaşkanı, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 142 milyon TL'ye biten Hatay Stadyumu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak - Son Dakika Spor


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