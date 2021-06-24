142 milyon TL'ye biten Hatay Stadyumu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak

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Hatayspor'un 25 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumu yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılacağı törenle açılacak. Geçen sezon Süper Lig'i kasıp kavuran Akdeniz ekibi, açılış karşılaşmasını da Fenerbahçe ile oynamak istiyor.

"TESİSLEŞMEDE ZİRVE NOKTADAYIZ"

Spor Bakanı Kasapoğlu, Hatay stadının açılışından önce yaptığı konuşmada, "25 bin seyirci kapasiteli stadımızda, 24 adet loca da bulunuyor. 142 milyon 900 bin liraya mal olan ve zemini doğal çim olacak yeni stadımız, bin 500 araçlık otopark alanına sahip olacak" ifadelerini kullandı.