143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek - Son Dakika

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla kiralanmasına imkan sağlanmasının ardından kiraya çıkarılan 143 dönümlük araziyi Kula Ziraat Odası Başkanlığı ihale yöntemi ile kiraladı.

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla kiralanmasına imkan sağlanmasının ardından kiraya çıkarılan 143 dönümlük araziyi Kula Ziraat Odası Başkanlığı ihale yöntemi ile kiraladı. Kiralanan alanda lavanta, kekik, devedikeni, biberiye, adaçayı, civanperçemi, aynısafa, kırlangıçotu vb. tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı sonrası Hazine taşınmazının kiraya verilme protokolü Kaymakam Kemal Duru ve Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal arasında imzalandı. 143 dönümlük arazide imar işlemleri yapılarak işlenebilir tarım arazisine dönüştürülmesinin ardından lavanta, kekik, devedikeni, biberiye, adaçayı, civanperçemi, aynısafa, kırlangıçotu vb. tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirilecek.

24 Kasım 2019 tarih ve 30250 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 379 Sıra Numaralı Milli Emlak Genel Tebliği ile hazine taşınmazları, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla kiralanmasına imkan sağlandı. Bu kapsamda Kula'ya bağlı Körez Mahallesinde bulunan 513 parsel numaralı 143 dönümlük hazine adına tescilli taşınmazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 10 Ekim 2019 tarih ve 238059 sayılı olurları ile tıbbi ve aromatik bitkiler ve ya süs bitkileri yetiştiriciliği amacıyla kiralanması uygun görüldü. 01 Ekim ve 01 Kasım 2019 tarihleri arasında 1 ay süre ile kiralanması için ilana çıkarılan 143 dönümlük arazi için Türkiye'nin çeşitli illerinden toplam 10 adet kiralama başvurusu gerçekleşti. İlan süresi sonunda başvurular, Kula Tarım ve Orman Müdürlüğünce değerlendirmeye alındı. Yapılan değerleme sonucu 10 başvuru içerisinde en yüksek puanı Kula Ziraat Odası Başkanlığı alarak taşınmazı kiralama hakkı kazandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı sonrası Hazine taşınmazının kiraya verilme protokolü ise Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal arasında Kaymakamlık makamında yapıldı. Protokol imzalama töreninde yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi veren Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, öncelikle taşınmazın imar işlemleri yapılarak işlenebilir tarım arazisine dönüştürülmesinin sağlanacağını ve bu işlemin ardından lavanta, kekik, devedikeni, biberiye, adaçayı, civanperçemi, aynısafa, kırlangıçotu vb. tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğine başlanacağını söyledi.

Protokol imza töreninde konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru, "Bugün Ziraat Odası Başkanlığımızla birlikte Kula İlçe Tarım Müdürlüğümüz protokol imzalaması için buradayız. malumunuz E96/D300 karayolu üzerindeyiz. Ülkemizin başkenti Ankara ile ülkemizin üçüncü büyük şehri olan İzmir'i birbirine bağlayan yolun üzerindeyiz. Burada göreve başladığım günden itibaren ilk düşüncelerimden birisi buradan geçen yüz binlerce aracın görsel olarak etkilenmesi, merak etmesi ve Kula'nın ekonomisine katkı sağlamaktı. Bununda en güzel yollarından bir tanesi yol kenarındaki hazine arazilerimizi tarımsal olarak değerlendirmek olacağını düşünmüştük. Böylelikle tıbbi ve aromatik bitkiler ekerek hem ekonomik olarak bir gelir elde etmeyi, hem de İzmir-Ankara arası yolculuk eden vatandaşlarımıza görsel bir estetik sağlamaktı. Bunun için aylar öncesinde düşünüp yola çıkmıştık. Çok şükür nihayete erdik, başarıyla sonuçlandırdık. Bu yol üzerindeki Körez Mahallesinde 143 dönümlük bir hazine arazi vardı. Bu araziyi ihaleye çıkarmıştık. Ziraat odamız da ihaleye katıldı ve onlara nasip oldu. Bizde, her zaman çiftçinin yanında olan, Kula'daki tarımın sürükleyici bir faktörü olan Ziraat Odası Başkanlığı'mızın ihaleyi almasından ayrıca mutlu olduk. İnşallah bu 143 dönümlük hazine arazisi hem tarımsal üretim olarak, hem oradan sağlanacak gelir olarak, hem de göz zevki olarak herkese hizmet verecek. Kula'mızın da bu manada tanıtımına faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çalıştığımız zaman güzel sonuçlar alıyoruz, bir işi daha sonuçlandırdığımız için mutluyum. Kula'mıza hayırlı olsun" dedi.

Kula adına güzel bir hizmete daha imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ise, Hazine adına tescilli taşınmazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan tıbbi ve aromatik bitkiler ve ya süs bitkileri yetiştiriciliği amacıyla kiralanması ile ilgili çalışmalarda destek veren AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'e teşekkür etti. Kula'nın, Türkiye'nin ilk ve tek Jeopark alanıyla adının yayılmasından sonra hazine arazisinde yetişecek tıbbi ve aromatik bitkiler ile adının duyulacağını dile getiren Başkan Palabıyık, inovasyon, eğitim ve ARGE amaçlı kullanılacak taşınmazın, Ziraat Odası Başkanlığı'na ve Kula çiftçilerine hayırlı uğurlu olmasını diledi. - MANİSA

Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 09:46 Kaynak: İHA


Son Dakika

Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi         
00:51
Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi         
00:51
Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar         
00:17
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü         
00:10
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor         
00:05
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu         
00:04
Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor         
00:01
Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık         
23:59
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum         
23:45
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti         
23:45
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu 3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu         
23:18
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı         
23:17
Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım         
22:48
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor         
22:45
İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi         
22:36
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi         
22:30
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı         
22:18
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu         
22:16
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı         
21:50
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan         
21:44
Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı         
21:42
Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım         
21:40
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı         
21:24
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı         
21:19
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi         
21:15
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor         
21:10
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı         
21:02
"Askıda Fatura" uygulaması ile 7 saatte 16 bin 100 ailenin faturası ödendi         
20:55
Metropollere saldırı hazırlığındaki terörist kilolarca patlayıcıyla yakalandı Metropollere saldırı hazırlığındaki terörist kilolarca patlayıcıyla yakalandı         
20:50
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 04:39:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]