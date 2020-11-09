143 yıl önceki Aziziye Müdafası'nın yıldönümü kutlandı - Son Dakika

OSMANLI-Rus Savaşı'nda başta Nene Hatun olmak üzere Erzurumluların kahramanlık destanı yazdıkları Aziziye Müdafası'nın 143'üncü yıldönümü, salgın tedbirleri kapsamında kutlandı.

Rus tehdidini önlemek için 1872 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Fosfor Mustafa Paşa yönetiminde Erzurum- Kars Karayolu'nu kontrol altında tutmak amacıyla Top Dağı'na yaptırılan, 3 tarafı toprağa gömülü Aziziye Tabyası, tarihi günlerinden birine sahne oldu. Erzurum halkının '93 Harbi' olarak bilinen 1877 Osmanlı- Rus Savaşı'nda, 'Aziziye Tabyası'nın düştü' haberi üzerine taş, sopa ve baltalarla yazdığı destanın 143'üncü yıldönümünde valilik ve büyükşehir belediyesi tarafından tören düzenlendi.