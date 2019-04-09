144 Hz Kavisli Monitörleri Karşılaştırdık: Viewsonic Vx58 Serisi

144 Hz monitör özellikle oyuncular için cazip bir tercih. Ayrıca Curved yani kavisli modeller de yaygınlaşıyor.

144 Hz monitör özellikle oyuncular için cazip bir tercih. Ayrıca Curved yani kavisli modeller de yaygınlaşıyor. Bu yüzden ViewSonic'ten 3 farklı modeli birlikte inceledik. Ortak yanları ve farklı yönleriyle, artı ve eksileriyle daha geniş kapsamlı bu monitör incelemesinde fiyat rekabetçi modellere yakından baktık. Özellikle kullanım alanına göre dikkat etmeniz gereken noktaları paylaştık

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